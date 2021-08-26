 

Байдену отключили микрофон после вопроса об Афганистане

26.08.2021, 14:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

До вторника, 31 августа 2021 года, все американские военные должны покинуть Афганистан. В движении “Талибан”* заявили, что сочтут оккупацией присутствие войск США в стране после этой даты.

Что будет делать американский лидер Джо Байден, если военные останутся в Афганистане после истечения срока? Такой вопрос прозвучал во время брифинга в Белом доме, а точнее – когда завершилась основная часть беседы президента США с журналистами.

Услышав неудобный вопрос корреспондента NBC Питера Александра, Байден улыбнулся и молчал несколько секунд, после чего ответил: “Вы будете первым человеком, кому я позвоню”. Однако не все в этот момент услышали главу государства, поскольку сотрудники Белого дома успели отключить микрофон.

Республиканцы считают, что это было сделано специально. Якобы сотрудники попытались таким образом спасти президента от очередного конфуза.

Напомним, ранее Джо Байден не смог вспомнить фамилию министра здравоохранения и социальных служб Хавьера Бесерры. Выступая в прямом эфире одного из американских телеканалов, президент США неуверенно назвал чиновника по имени, после чего запнулся.

* Террористическая организация, запрещенная в РФ.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.08 / Константин Хабенский отдыхает в Крыму с женой и дочкой

03.02 / Сенатор Пушков уличил Зеленского в неспособности выдерживать политическую конкуренцию

15.03 / YouTube ограничил доступ к фильму «Ржев. 500 дней в огне» для несовершеннолетних

14.04 / Сердце занято другим: 78-летняя Ангелина Вовк не хочет выходить замуж за молодого приятеля

06.04 / Мнение: Завтра – опять среда!

05.05 / Как живёт футболист Тарасов – Личное мнение

22.06 / Анфиса Чехова опровергла свою приверженность к использованию фотошопа: “Не ищите подвоха”

28.01 / Начаты международные продажи первого в мире смартфона на Snapdragon 870 с измерением пульса посредством селфи

01.10 / В России за сутки выявлено 8,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

07.08 / ЦИК Белоруссии принял решение об установке камер предварительного заключения на избирательных участках

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика