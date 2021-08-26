 

Украина выиграла шестое серебро Паралимпиады 2020

26.08.2021, 14:12, Новости дня
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Первое место заняла Мэйси Саммерз-Ньютон (Великобритания) – она проплыла дистанцию за 2:56 минут. Мерешко достигла финиша за 2:58 минут. Третье место у Верены Шотт (Германия) – 2:59 минут. 

Скриншот: paralympic.org

Таким образом, Мерешко завоевала девятую медаль и шестое серебро Украины на Паралимпиаде 2020.

https://www.facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine/posts/4344430732290785

Перед финалом Мерешко соревновалась в квалификации вместе с еще двумя украинками – бронзовой призеркой этих Игр Анной Гюнтер, а также Анастасией Завалий. Выйти в финал смогла лишь Мерешко. При этом она установила мировой рекорд в своей дисциплине, но уже в финале его побила победительница Саммерз-Ньютон.

Накануне украинка завоевала золотую медаль на дистанции 50 метров вольным стилем – это пока единственное золото Украины на этих Играх. 

Мерешко – 29-летняя параатлетка из Херсона. У нее церебральный паралич. Начала заниматься плаванием в возрасте 11 лет для разработки слабых от рождения мышц ног.

На Паралимпиаде выступает в категориях S6, S7, SB5 и SM6, в которых соревнуются параатлеты, использующие для движения только туловище и руки, в частности спортсмены, у которых ампутированы конечности или церебральный паралич.

Мерешко – пятикратная чемпионка мира, четырехкратная чемпионка Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро на дистанциях 50, 100, 400 метров вольным стилем и 100 метров в плавании на спине. Также у нее в активе бронзовая медаль в эстафете 4х50 метров вольным стилем.

Контекст:

24 августа в Токио стартовали летние Паралимпийские игры 2020. Они пройдут без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

От Украины в соревнованиях примут участие 143 спортсмена, они будут бороться за медали в 15 видах спорта. Для национальной паралимпийской сборной летние Паралимпийские игры в Токио станут седьмыми по счету.

По итогам 25 августа, первого дня Паралимпийских игр 2020 года в Токио, украинские спортсмены завоевали восемь медалей и занимали третье место в медальном зачете по общему количеству наград и пятое – по качеству. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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