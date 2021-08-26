Зеленский объяснил, почему подписал закон о “Дія Сity”

“В цифровизации мы будем первыми в мире, точно будем. Мы и сегодня уже в тройке первых в Европе, в некоторых направлениях первые”, – заявил Зеленский.

Он назвал цифровизацию одной из основных реформ, которые реализуются в Украине, и подчеркнул, что ее цель – комфорт и удобство украинцев. Ответственными за это направление является вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и его заместители.

Зеленский отметил, что хоть Федоров и является ровесником независимой Украины и не был ранее в политике, но он стал влиятельным человеком в правительстве.

Свое решение подписать закон №1667-IX глава государства объяснил большими перспективами в области цифровизации, которые он открывает.

“Я подписал закон о “Дія Сity” несколько дней назад. Это очень интересное направление”, – отметил глава государства.

Он добавил, что вскоре граждане увидят, как это будет работать на практике.

Контекст:

В сентябре 2020 года Министерство цифровой трансформации Украины презентовало проект “Дія City” – свободную экономическую зону, особый правовой режим, который должен создать условия для развития украинской IT-индустрии.

Верховная Рада приняла в целом законопроект №4303 “О стимулировании развития цифровой экономики в Украине” 15 июля. Президент подписал его 11 августа.

Согласно законопроекту, правовой режим “Дія City”, распространяемый на юридических лиц – резидентов этого режима, создает благоприятные условия для ведения инновационного бизнеса, привлечения инвестиций, развития цифровой инфраструктуры и привлечения талантливых работников. Правовой режим “Дія City” устанавливается на неограниченный срок, но не менее чем на 25 лет со дня внесения в реестр записи о первом резиденте “Дія City”. На всех резидентов “Дія City” распространяется система государственных гарантий защиты инвестиций.

Инициаторы законопроекта предлагают либерализовать трудовые отношения между резидентами “Дія City” и лицами, труд которых они используют. Для этой цели предлагается применение контрактной формы трудового договора или наем работников на основании специального договора – гиг-контракта.

Законопроектом предусмотрены основания и порядок потери статуса резидента, апелляция на решение о потере резидентства, свобода сотрудничества с физическими лицами – предпринимателями, декларативность приобретения статуса резидента.

Согласно сообщению пресс-службы “Дія City”, благодаря проекту доля IТ-отрасли в ВВП страны увеличится до 10%, а количество рабочих мест в отрасли вырастет с нынешних 200 тыс. до 450 тыс. до 2024 года.

Отмечается, что документ был разработан при тесном сотрудничестве с IТ-индустрией.

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