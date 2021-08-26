 

“Просто разорвали “Олимпийский”. Потап прокомментировал свое выступление с группой Mozgi на концерте ко Дню Независимости

26.08.2021, 14:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Коллектив исполнил попурри из песен “Засвіт встали козаченьки”, “Ой, на горі, та й женці жнуть” и “Їхали козаки” в современной аранжировке.

“Мы уже давно планировали сделать проект “Электро Козаки” – Electro Cossacks, а все потому, что энергия настоящих мужчин – это козацкая песня! В главный день для нашей Неньки Mozgi просто растерзали “Олимпийский”, – прокомментировал выступление группы артист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Контекст:

Концерт ко Дню Независимости длился три часа и на 98% состоял из песен на украинском языке. Его транслировали на украинских каналах и большом экране, установленном на Майдане Незалежности.

В концерте приняли участие более 30 украинских исполнителей и групп – звезды эстрады, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр. Среди них – Сергей Бабкин, группа Go-A, Тина Кароль, Brutto, Dorofeeva, Джамала, Олег Винник и другие. Украинская певица Наталья Могилевская появилась на сцене на гигантской светящейся птице, а Оля Полякова пела в парике и платье, сделанных из перьев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.02 / Экономика: Что означает фантастический рост биткоина

26.06 / В США признали отсутствие шансов на победу в противостоянии с Россией

09.03 / Госдума поддержала поправки в три кодекса о приоритете Конституции

20.03 / В Украине ежегодно 5 тыс. человек нуждаются в трансплантации – Степанов

27.07 / Шевцова: Китайцам понятны рассуждения Путина об “исторических территориях”. Для Пекина это – Приамурье и Приморье, захваченные Россией у династии Цин

27.06 / В столице Индии решили ослабить карантин. Страна находится на втором месте в мире по количеству заболевших COVID-19

12.08 / Тест Трутнева на коронавирус показал положительный результат

02.12 / Виктория Скрипаль сообщила в СК о звонке от сестры Юлии из Британии

17.08 / Названы сроки возобновления работы международного аэропорта Кабула

31.08 / В Госдуме предложили ввести страховку от безработицы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика