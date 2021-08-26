Российские ревматологи заявили о дефиците зарубежных препаратов для лечения артритов



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В частности, из в августе из российских аптек исчез раствор для инъекций «Метотрексат-Эбеве» швейцарской компании Sandoz. Метотрексат обладает выраженным иммуносупрессивным действием, в нашей стране его должны пожизненно принимать раз в неделю не менее 2,-2,5 миллионов пациентов с артритами. Перерыв в лечении грозит серьезными последствиями для здоровья таких больных, сообщили в ассоциации «Надежда».

Кроме того, возник дефицит и других важных препаратов для лечения пациентов с аутоиммунными заболеваниями: азатиоприна, микофенолата мофетила, гидроксихлорохина, метилпреднизолона, тоцилизумаба.

По мнению экспертов ревматологической ассоциации, главная причина с поставками препарата — это пандемия. Препараты для терапии ревматических заболеваний сейчас широко применяют для лечения COVID-19, в том числе в России. Эти лекарства также используют в в рамках различных клинических испытаний.

В российском представительстве швейцарского производителя Sandoz подтвердили, что на складах в РФ раствора «Метотрексат-Эбеве» пока нет. Компания планирует возобновить поставки не раньше октября. Такая задержка связана в том числе с необходимостью внести изменения в упаковку из-за смены формы собственности австрийского предприятия.

Отметим, это не первый случай, когда в российских аптеках возникает нехватка жизненно важных препаратов из-за «ковидного» бума. Так, в феврале наблюдался дефицит лекарств «Эликвис» и «Ксарелто» — самых распространенных антикоагулянтов, которые необходимы пациентам после инсульта, с ишемической болезнью сердца и другими состояниями.

Препараты для разжижения крови также показаны пациентам с COVID-19 с высоким риском образования тромбов, однако повышенный спрос на них во многом был связан с популярностью неофициальных «протоколов лечения», которые публикуются в соцсетях со слов знакомых врачей и пациентов. Некоторые специалисты ведут платные онлайн-консультации и предлагают при первых симптомах COVID-19 принимать антикоагулянты для профилактики тромбоза.