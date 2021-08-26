Названы заболевания, от которых защищает тыква

Названы заболевания, от которых может защищать тыква. Плод особенно популярен в настоящее время, так как наступает сезон сбора урожая.

В мякоти тыквы содержатся антиоксиданты и витамины групп А, С и Е, рибофлавин, фолиевая кислота, витамин В6, тиамин, ниацин и пантотеновая кислота. Также осенний плод богат калием, медью, марганцем, железом, магнием, полифенольными соединениями и клетчаткой.

Включение тыквы в рацион помогает: предотвратить образование раковых клеток за счет содержания бета-каротина, бороться с ожирением благодаря клетчатке, снижать риск появления аденомы простаты, так как семена плода богаты цинком. Тыква станет полезной для людей с проблемной кожей и плохим зрением.

Более того, люди, часто употребляющие тыкву, защищают себя от депрессии, у них повышается настроение, улучшается работа мышц и сердца, повышается иммунитет. Известно и об эффективности данного овоща для выведения глистов и паразитов из организма. В этом помогают кукурбитины в составе.

Источник: www.pravda.ru