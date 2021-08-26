На фоне скандалов в Театре Ермоловой Меньшиков потратит на спектакль с Асмус более 7 млн рублей

Худрук Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков на фоне скандалов с нехваткой ролей и финансовыми проблемами намерен потратить на новый спектакль “Леди Макбет” более 7 миллионов рублей. Главную роль в постановке исполнит актриса Кристина Асмус.

Многочисленные скандалы не отразились на работе театра – новый сезон откроют с размахом. В числе пяти премьерных спектаклей – постановка «Леди Макбет Мценского уезда». На нее планируется потратить свыше 7 млн рублей, о чем свидетельствуют данные на сайте Госзакупок. Часть суммы планируют потратить на наряды главной героини, которые она будет менять во время спектакля. Речь идет о платьях в бордовом и черном цветах, светлом наряде с вышивкой, а также платьях изо льна и кружева. Также для образа героини необходим корсет, накидка, трусы-шорты и украшения на шею. Приобретение всего перечисленного обойдется в сумму 54 тыс. руб, а изготовление и пошив нарядов несет самую большую статью расходов – 2,9 млн руб.

Кристина Асмус будет единственной в роли Катерины Львовны, хотя и предусмотрен второй состав. По данным издания «ПолитЭксперт», затрат на одежду и аксессуары для Асмус хватило бы на наряды для 11 героев постановки.