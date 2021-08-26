Аналитик назвал потенциально влияющие на курс рубля события

Аналитик ФГ “ФИНАМ” Андрей Маслов пояснил о вероятной динамике курса рубля. Эксперт назвал события, которые потенциально могут повлиять на стоимость российской валюты в начале осени.

Рубль относится к ресурсозависимому и потому рисковому типу валют. В последнее время он демонстрирует тенденции к укреплению своего положения на рынке. Одной из причин этого стало улучшение ситуации с коронавирусом в Китае. Вместе с ростом цен на нефть и оптимизацией курса рубля, тем не менее, повысились и ставки защитных активов. Финансовый аналитик уверен, что дальше судьба российской валюты зависит от ежегодного симпозиума 27 августа в Джексон Хоуле. Кроме того, важным для курса рубля будет и заседание ОПЕК+, намеченное на 1 сентября.

Эти мероприятия, уверены специалисты, могут привести к сворачиванию глобального приобретения активов уже до конца этого года. В таком случае доллар и дальше будет только укрепляться по отношению к денежным средствам других государств. На встрече ОПЕК+ вероятны договоренности об отказе от ослабления квот на нефтедобычу. Отсутствие роста стоимости сырья тоже не окажет позитивного влияния на рубль. Также негативные последствия будут иметь выросшие объемы добычи американскими предприятиями сланцевой нефти.

Однако не менее важным является и окончание очередного налогового периода. Начало нового финансового года обозначит продажу валюты экспортерами, что станет благотворным для рубля. Предположительно, дальнейший курс валюты РФ достигнет отметки в 72,5-75 рублей за доллар, евро при этом будут оценивать в 86-88 рублей.

Источник: rg.ru