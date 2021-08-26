В Пермском крае анонсировали открытие 35 новых кинозалов

Новые социальные кинозалы, созданные в рамках программы развития и поддержки кино в Прикамье начнут работать с 27 августа в 35 населенных пунктах региона. Здесь можно будет не только посмотреть фильмы, но и обсудить их в рамках киноклуба вместе с медиатором.

Кинозалы появятся как в маленьких населенных пунктах, например, в селе Большие Кусты и деревне Никифорово, так и в больших региональных городах – Перми (на Гайве и в Новых Лядах) и Кудымкаре. «Таким образом, познакомиться с языком кинематографа смогут жители даже самых отдаленных территорий Прикамья», – говорится в сообщении на сайте правительства Пермского края.

В рамках программы открытия в каждой территории пройдет дискуссионный показ документального фильма «Сельский киномеханик» режиссера Александра Калашникова. Картина получила специальное упоминание жюри за поэзию простой жизни на «Флаэртиане» в 2017 году, а в 2021 режиссер возглавит жюри национального конкурса. Открытие социальных кинозалов перейдет во Всероссийскую акцию «Ночь кино», которая состоится с 28 по 29 августа.

С учетом новых площадок общее число социальных кинозалов в Пермском крае вырастет до 94. При этом в Прикамье проект продолжит свою реализацию и ежегодно будет увеличивать количество залов. Планируется наладить не только кинопроизводство, но и способствовать регулярному участию руководителей кинозалов в российских и международных фестивалях, питчингах и копродукции.

Напомним, социальные кинозалы – часть комплексной программы развития кино в Пермском крае, инициированной региональным минкультом в рамках нацпроекта «Культура». Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отмечал значимость национального проекта в преобразовании сферы культуры в регионе. «Наша задача – преодолеть территориальную дискриминацию в социальной сфере, которая сейчас существует между центрами муниципальных образований и сельской местностью. Благодаря федеральной поддержке мы открываем социальные кинозалы, модельные библиотеки, автоклубы. Все это способствует тому, что у жителей отдаленных территорий Прикамья появляются новые возможности культурного развития», – сказал Дмитрий Махонин.

Проект «Социальный кинозал» действует в регионе с 2019 года. В его рамках в учреждениях культуры, в том числе в библиотеках и домах культуры, размещается оборудование для кинопроката. Главная цель таких площадок – познакомить людей с разнообразием кинематографа. Поэтому вход бесплатный, а после каждого сеанса проводится обсуждение.