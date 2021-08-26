 

Зоозащитник сказал, чем должно ограничиваться количество домашних животных в квартире

26.08.2021, 14:06, Новости дня
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Количество животных, которых можно содержать в своем жилом помещении, должно измеряться не метражом жилплощади, а способностями хозяина обеспечивать питомцам благоприятные условия жизни, сообщил газете ВЗГЛЯД председатель Альянса защитников животных Юрий Корецких, комментируя соответствующее заявление депутата Госдумы.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов сообщил, что у россиян должно быть ограничение количества животных, которые проживают с ними в квартире или частном доме исходя из общего метража жилплощади. Он подчеркнул, что данный вопрос уже прописан в рамках федерального закона, нормативно-правовую базу к которому должны были подготовить в Министерстве сельского хозяйства.

«Я считаю, что это предложение излишне, и даже отрицательное, потому что уже сейчас в законе «Об ответственном обращении с животными» есть норма, которая говорит, что владельцы могут содержать столько животных, скольким они могут обеспечить условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов», – говорит Корецких.

Он объясняет, что все дело не в количестве, а в том, как за животными ухаживает хозяин. Есть и такие случаи, когда владелец имеет только одну собаку, но не выгуливает ее и не убирает за ней в квартире, а помещение превращается в зловонный очаг и становится кошмаром для соседей. А есть и примеры, когда гражданам удается в чистоте содержать 10 собак в одной квартире, при этом нет ни запаха, ни каких-то неудобств для рядом живущих людей.

«Исходить из метража – неправильно. Лучше исходить из того, способен ли владелец обеспечить должные условия содержания, в том числе и санитарно-эпидемиологические, для того количества животных, которые у него есть», – заключил зоозащитник.

Ранее в Минсельхозе рассказали, что ведомство не готовит нормативно-правовой акт, ограничивающий число домашних животных в квартирах и на участках частных домов, поскольку не имеют таких полномочий, они закреплены за Министерством природных ресурсов и экологии.



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