 

Шукшина показала принявшую монашеский постриг известную актрису Васильеву

26.08.2021, 14:00, Разное
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76-летняя актриса Екатерина Васильева стала монахиней. Звезда экрана приняла постриг. Новостями о знаменитости поделилась артистка Мария Шукшина.

В личном телеграм-канале Шукшина искренне поздравила Васильеву с особым для верующего человека событием и показала фото коллеги по цеху в облачении монахини. Мария
сообщила также, что наследник 76-летней актрисы, Василий, является священником. Он служит
в храме, что расположен в Нововаганьковском переулке в Москве.

Екатерина Васильева ушла из актерства еще в начале 90-х.
Тогда знаменитость стала послушницей в одном из провинциальных монастырей.
В 1996 году артистка вернулась к работе, но идею посвятить себя Богу не
оставила.

Екатерина Васильева дала три обета перед постригом: целомудрия,
нестяжания и послушания. Актриса теперь не может вступать даже в законный брак
и обладать имуществом, за исключением личных вещей. Кроме того, принимая постриг Васильева полностью отдала свою волю
Церкви и с этих пор будет во всем слушаться вышестоящих по иерархии священнослужителей.



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