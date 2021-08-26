 

В Гидрометцентре предсказали возвращение аномальной жары в Россию

26.08.2021, 14:00, Разное
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Под конец лета во многие регионы России вернётся аномальная жара. Особенно тепло будет в центральной полосе и на юге страны, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, температура воздуха будет превышать норму на пять-шесть градусов. В ближайшие дни в центр страны начнёт проникать тёплый воздух, сформировавшийся на юге. Благодаря этому ночные температуры преодолеют отметки в 12-14 градусов, пишет РИА ФАН.

С пятницы начнут повышаться и дневные температуры. Так, в столичном регионе ожидается до 25 градусов тепла, а на юге термометры будут показывать более 30 градусов, сообщают “Вести Подмосковья”.



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