Мнение: Замена для водки и бионический глаз

В интернете снова обсуждают искусственный глаз, позволяющий прозреть полностью слепым людям — какой бы формой слепоты они ни страдали. Понятно, что в самой видеокамере ничего особенного по нынешним временам нет, хорошая камера стоит сейчас в каждом смартфоне. Забавный факт — рынок бытовых фотоаппаратов и видеокамер резко сократился, так как никто не хочет покупать отдельное устройство, предпочитая снимать прямо на телефон.

Так вот, в самой видеокамере ничего революционного нет. Проблема в том, чтобы передать изображение в мозг, причём в нормальном разрешении, а не в разрешении 5 на 5 пикселей, как в видеокамерах, которые работают через кожу живота. Австралийские учёные утверждают, что они 10 лет работали над этой проблемой, ставили опыты на овцах и добились существенного прогресса:

https://hightech.plus/2020/09/25/sistema-bionicheskogo-zreniya-gennaris-gotova-k-ispitaniyam-na-lyudyah

Gennaris обходит поврежденные зрительные нервы и по воздуху передает информацию, собранную камерой и проанализированную блоком видеопроцессора, в набор квадратных имплантов с очень тонкими электродами, которые вводятся непосредственно в мозг. Импланты (они имеют размер 9×9 мм) преобразуют изображения в электрические импульсы, которые передаются нейронам мозга через тонкие микроэлектроды.

В итоге система должна позволить людям, лишившимся зрения, «видеть» окружающий мир, различать предметы, обходить препятствия, узнавать людей и т. д. Это будет специфическое зрение, состоящее из максимум 172 световых пятен, но опыты на овцах показали, что этого вполне достаточно, чтобы эффективно взаимодействовать с окружающим миром.

172 световых пятна — это примерно 13*13 пикселей. Я взял случайную картинку из интернета и деградировал её до этого разрешения (прикрепил к посту). Вот примерно так будет видеть человек с австралийским бионическим глазом.

Новость старая, от 2020 года. Несмотря на это, по полису ОМС в поликлиниках искусственные глаза до сих пор не ставят и, думаю, не будут ставить ещё долго. Подобные новости о чудесном лечении болезней появляются регулярно — большая часть их оказывается сильным преувеличением, однако постепенно, шаг за шагом, мы всё же продвигаемся к тому будущему киберпанка, когда любую испорченную деталь человека, включая мозг, можно будет починить, заменить или восстановить.

Наша медицина, вообще, весьма древняя наука, очень многое новое — это хорошо забытое старое. Достаточно вспомнить, что про маски и самоизоляцию было ещё в Библии, причём в Ветхом Завете (Лев. 13:45-46):

https://bible.by/syn/3/13/

45. У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт, и кричать: «нечист! нечист!»

46. Во все дни, доколе на нём язва, он должен быть нечист, нечист он; он должен жить отдельно, вне стана жилище его.

Некоторые пишут: «вот, если бы я был миллиардером, я бы не покупал яхты, а дал вместо этого денег учёным, чтобы они открыли лекарство от рака». Это глупо — многие богатые люди и без дурацких советов оплачивают строительство госпиталей и разработку новых медицинских технологий. Мы не можем вылечить многие болезни не из-за бедности, а из-за того, что наша наука пока что не развилась в достаточной степени. Государства и частные фонды выделяют на исследования в области медицины астрономические суммы, так что исследования идут с хорошей скоростью.

Пожалуй, одна из немногих областей, в которой мы находимся на средневековом уровне, это спиртное. Если отбросить несущественные детали, современный человек пьёт то же вино, что и древние греки, и то же пиво, что и древние египтяне. Как следствие, лояльный потребитель алкоголя получает похмелье, агрессивность, депрессию, букет специфических болезней и иногда даже алкоголизм.

Было бы здорово, чтобы учёные разработали какой-нибудь заменитель водки — безвредный для здоровья и окружающих. Чтобы люди, употребляя этот заменитель, получали весёлое настроение, но не страдали при этом от тех побочек, которые всем нам хорошо известны. Очень жаль, что по ряду исторических причин исследования в этом направлении серьёзно затруднены.

Обновление 1. Отечественная разработка:

https://www.youtube.com/watch?v=_wV19faDv0E

Обновление 2. Сравнительный вред алкоголя по сравнению с другими веществами. Исследование 2006 года:

https://olegmakarenko.ru/2218834.html?thread=819014226#t819014226

