Грязные романтики – Личное мнение

Новостей нет. Потрындим? Опросила несколько человек, задала простой с виду вопрос: когда бы вы хотели родиться — в настоящем, в будущем или в прошлом?

Ответ удивил: 10 из 12 опрошенных знакомых открылись с новой для меня стороны — оказались романтиками.



Фото: Соцсети

В том смысле, что хотели бы родиться и жить в прошлом. Былы, хруст французских булок, пышные платья и так далее.

Насколько в себе мой круг знакомых? Засомневалась в их твёрдом разуме.

Нет, картинка выше, конечно, неплохая. Вот только в реальности ничего такого и в помине не было.

А было примерно такое — грязь, вонь, насекомые и инфекции:



Фото: Соцсети

Хруст булки, говорите? А крошки кто убирать будет? Сама в пышном платье с фижмами? Ну, хорошо — иди за водой в колодец, вот тебе тряпка из поношенной рубашки мужа!

Лично я предпочитаю будущее. Или настоящее, в котором есть ростки этого будущего.

Ну, например, такие — самый технологично-гигиеничный робот-пылесос REDMOND 650S WiFi. Вот он, красавчик:

Он не только крошки от вашей булки соберёт, но и помоет пол водой, продезинфицирует поверхность светом ультрафиолетовой лампы, не оставив бактерий и вирусов, включая COVID-19, а ещё поболтает с яндексовкой Алисой приятным мужским голосом.

Точнее, Алиса, как почти настоящая баба, даст передаст ему ваш приказ, а REDMOND 650S WiFi ей отчитается о проделанной уборке!

Прошлое. Романтика. Фижмы. Зачем вам это? Уже сейчас можно жить, как в самом крутом будущем!

Даже живая уборщица, раздражающая своим присутствием, не нужна. Создаёшь в приложении расписание уборки, а пылесос её делает.

Рассыпала кофе на пол во внеурочное время? REDMOND 650S WiFi по твоему приказу или через Алису прибежит и локальненько зачистит всё твоё свинство.

При всей своей работоспособности, робот-пылесос REDMOND настолько миниатюрен (высота корпуса 7,7 см), что с лёгкостью шныряет даже под мебелью на коротких ножках.

Колёса-вездеходы позволяют ему без труда преодолевать пороги до 2 см. Моторизированная турбощётка собирает всю пыль, волосы, шерсть домашних животных. А размашистые боковые щётки с защитой от наматывания ниток и шерсти обеспечивают тщательную уборку по углам и вдоль стен. Емкий аккумулятор на два часа работы позволяет тщательно убрать помещение площадью до 150 квадратных метров.

Нынешний пылесос REDMOND умнее своих предшественников. Он использует метод навигации СЛЭМ — это одновременно и навигация, и построение карты. В процессе уборки робот-пылесос постоянно уточняет карту помещения, фиксируя, что изменилось с прошлого раза.

Картографией заниматься роботу-пылесосу REDMOND помогают 18 датчиков, которые предохраняют его от препятствий и падений. При этом алгоритм прокладки маршрута различает подвижные и неподвижные препятствия и действует по-разному в относительно пустой прихожей и в лабиринте из кухонной мебели.

У этого робота-пылесоса — очень мощный и надежный японский двигатель. Который к тому же и очень тихий — по уровню шума сравним с негромким разговором. У него двойная система фильтрации — циклонный и HEPA-фильтры — ни одна микрочастица или аллерген не попадет в воздух! А мощность всасывания можно настроить — доступны 3 режима.

И всё это управляется, повторю, через приложение или Алису.

Грязь, клоки шерсти, мусор, крошки и вонь — пусть это всё остаётся в прошлом. А мне нравится будущее.

А вам? Когда бы вы хотели родиться и жить — убедила, что в будущем?

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