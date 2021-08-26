Рената Литвинова публично поздравила Земфиру с 45-летием

Сегодня свой 45-й день рождения отмечает Земфира. Одной из первых певицу, музыканта и композитора поздравила, по доброй традиции, ее подруга Рената Литвинова. Она опубликовала нечеткое селфи, сделанное явно со вспышкой и написала:

С днем рождения, Земфира! Ссылка на плейлист в шапке профиля)

Рената поделилась ссылкой, по которой можно найти плейлист, собранный лично именинницей, под названием “2608” (дата рождения). В нем – всего шесть песен общей продолжительностью в 21 минуту.

Земфира и Рената Литвинова

Также Рената Литвинова опубликовала в сторис несколько фото: на одном из них изображена сама Земфира в черных очках, на другом – рисунок женщины, похожей на Ренату, сделанный синей ручкой. А рядом подпись: “26.08”.

Сама Земфира, впрочем, в отличие от своей подруги, не так активна в социальных сетях. Причину тому она объяснила в большом посте, опубликованном в середине июля:

Я не люблю соцсети.

Понимаю, что выпадаю из “повестки”, но ничего с собой поделать не могу. Я не люблю соцсети по многим причинам.

Отсутствие дистанции – норма сегодняшних дней – когда каждый может брякнуть что хочет и когда хочет. Как будто я сижу в соседней квартире и ты зашел ко мне и сказал “фи”. Но в этом случае ты, во-первых, должен набраться смелости, а во-вторых, ожидать последствий. В сегодняшних реалиях отвечать не принято, потому что как бы ты не ответил, найдутся задроты, которые препарируют твой ответ, обесценят его. А если твой ответ не понравится публике, то она встанет на табуретку и начнет кричать о “толерантности”, “терпимости”, “правах человека” и т.д.

Но правда не зависит от тенденций и желаний человечества. Я пишу и пою, потому что у меня это получается. И если вы хотите высказать мне претензии, вам нужно иметь для этого основания. Иначе это пустая пустота.

Я занимаюсь музыкой 40 лет. По прошествии этих сорока лет я могу сказать, что это лучшая профессия на свете. Она дала мне все, но и я отдала ей всю себя.

УВАЖЕНИЕ

Вот что утратил современный мир.

А вообще, хорошего утра/дня/вечера

С приветом, Z)

И хотя Земфира выступает крайне редко, недавно она и вовсе заявила, что планирует прекратить концертную деятельность. Причиной тому стала пандемия, которая “уничтожила” ее профессию:

Времена конечно темные – абсолютно ничего не понятно.

Предлагающие мне сыграть онлайн – за чей счет, господа? (площадка/звук/свет/репетиции – все это оплачиваю я)

Пандемия жестко ударила по всем, но мою профессию она просто уничтожила. Честно признаться, я больше ничего не хочу – ни концертов, ничего.

И потерянные билеты ничто в сравнении с потерянной профессией.

В прошлом году был грандиозный план – 8-9 фестивалей, два с половиной месяца репетиций (каждый день), в итоге два выступления.

В этом году – новая программа (новый альбом), опять репетиции, надежды, планы – ноль концертов.

Нет, мне нравится музицировать, иные репетиции круче, чем концерт, но я устала работать вхолостую. У моих музыкантов куча сторонних проектов, я верчусь как уж на сковородке, чтобы всех собрать. Результат? Ноль.

Наверное, я отчаялась. Спасибо вам за ваши добрые слова и пожелания, но играть онлайн-концерт для двух сознательных и двадцати пиратов я не готова.

Конечно, я буду продолжать писать. У Ренаты намечается грандиозный проект. Но в концерты я больше не верю.

Пожалуйста, сделайте, блин, прививку! – написала она в начале августа.