Представлен новый компактвэн Mercedes-Benz Citan

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26.08.2021, 13:20, Новости дня
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Известная компания Mercedes-Benz официально презентовала новую коммерческую версию компактвэна Mercedes-Benz Citan.

Предложенный экземпляр будет поставляться в грузовой и пассажирской модификации. Вместе с тем производитель анонсировал дальнейшее поступление на рынок удлиненной версии кузова, а также грузопассажирского экземпляра автомобиля. Также указано, что под капотом Citan установили 1.5-литровый дизельный агрегат на 75 л.с. мощности. В продаже появится улучшенная модификация на 116 л.с. мощности.

Во всех комплектациях компактвэн получит шестиступенчатую механическую коробку передач. Приобрести модель Citan в Европе станет возможным в следующем месяце по цене от 23,8 тысяч евро.



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