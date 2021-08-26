 

Марка Kia может отказаться от модели Kia Rio на рынке США

26.08.2021, 13:20, Новости дня
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Компания Kia в скором времени может отказаться от модели Kia Rio для американского рынка.

Причина заключается в рекордно низких объемах спроса на автомобиль в течение последних 10 лет. Известно, что в США продажи автомобиля сократились в полтора раза, тогда как в РФ данная линейка является одной из самых продаваемых. Для американского рынка предложены версии в седане и хетчбэке. Кроме того, в компании намерены выпускать более востребованные кроссоверы и внедорожники Kia для США.

Что касается России, то здесь автомобиль доступен в модификациях вседорожного хетчбэка и седана. Приобрести недорогую модель можно по цене от 920 тысяч рублей в базовой комплектации. Остальные сведения пока отсутствуют о новинках для США.



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