 

“Кристина, ты не обижайся, но доча копия папы”. Асмус показала подросшую дочь от Харламова

26.08.2021, 13:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Через неделю в школу”, – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

“Кристина, ты не обижайся, но доча копия папы. С каждым годом она больше на папу становится похожа”, – отметила подписчица karakoznurtaeva.

“Из-за чего обижаться? Я тоже считаю, что дочка на Гарика очень похожа. И круто же!” – ответила Асмус.

25 августа Харламов в Instagram опубликовал видео с участием дочери.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov)

Контекст:

Асмус и Харламов официально развелись в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни.

22 декабря 2020 года актриса заявила, что именно она стала инициатором развода.

Дочь Асмус и Харламова Анастасия (2014) после развода живет с мамой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.07 / Мировые рынки демонстрируют смешанную динамику

22.04 / Иран установил модернизированные центрифуги на объекте в Натанзе

15.02 / За сутки в Украине скончалось больше пациентов с COVID-19, чем накануне

25.12 / France 24 – «последний рывок» — ЕС и Великобритании осталось преодолеть разногласия по рыбной ловле

06.10 / В Кремле выразили надежду, что ситуация в Белоруссии наладится без посредников

29.11 / Капитан американских ВВС погибла в ОАЭ

18.12 / “Могла бы стать матушкой!”. Слава из “НеАнгелов” впервые показала первого мужа, который был до Каминского

14.07 / Маас обвинил Китай в выдвижении “очень четких политических требований” к странам из-за вакцин против COVID-19

28.08 / Пермский край решили проверить на «цифровую зрелость»

24.08 / Вооруженные силы Украины приняли на вооружение ракетный комплекс “Нептун”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика