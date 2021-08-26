“Кристина, ты не обижайся, но доча копия папы”. Асмус показала подросшую дочь от Харламова
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“Через неделю в школу”, – написала она.
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“Кристина, ты не обижайся, но доча копия папы. С каждым годом она больше на папу становится похожа”, – отметила подписчица karakoznurtaeva.
“Из-за чего обижаться? Я тоже считаю, что дочка на Гарика очень похожа. И круто же!” – ответила Асмус.
25 августа Харламов в Instagram опубликовал видео с участием дочери.
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Контекст:
Асмус и Харламов официально развелись в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни.
22 декабря 2020 года актриса заявила, что именно она стала инициатором развода.
Дочь Асмус и Харламова Анастасия (2014) после развода живет с мамой.
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