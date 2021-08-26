В Украине самый высокий уровень невакцинированного населения в Европе – Центр здравоохранения

По его мнению, условия карантина для вакцинированного населения и тех, кто еще не привился от коронавируса, должны быть разными.

“Идея заключается в том, что для вакцинированных людей карантин должен выглядеть иначе, поскольку эти люди защищены. И если есть, например, событие или место публичное, куда можно организовать доступ людей только с прививочными сертификатами, это означает, что риски распространения в этом месте будут очень низкие, и нет никакого смысла для этого предприятия или этого события быть так же ограниченным как другие”, – пояснил Ковтонюк.

По его словам, новой волны заболевания Украине избежать не удастся.

“Я рад, что наша прививочная кампания, наконец, стала напоминать кампанию по вакцинации, но плохая новость в том, что на осень, а может даже потенциально на весеннюю волну – нам этого не хватит. И мне это подсказывает взгляд на другие страны, которые гораздо лучше вакцинированы, чем наша страна, но где вспышки все равно случаются среди невакцинированного населения, даже если его мало. У нас невакцинированного населения больше всего в Европе сейчас, и это означает, что наверняка мы не минуем вспышки”, – подчеркнул Ковтонюк.

По данным Госстата, на 1 января 2021 года в Украине проживало почти 41,6 млн человек.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. За это время привито более 5,15 млн человек. Полностью иммунизированы (получили две дозы) более 3,31 млн украинцев

С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

25 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в Украину с начала прививочной кампании поставили уже 18,5 млн доз вакцин от коронавируса.

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