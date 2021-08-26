 

Защитные свойства антител после вакцины «Спутник V» усиливаются через четыре месяца

26.08.2021, 13:16, Разное
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Исследование еще не опубликовано в рецензированном научном журнале, сейчас оно размещено на сайте препринтов medRxiv. В период с января по август 2021 года ученые собрали 1800 образцов плазмы крови пациентов, получивших обе дозы вакцины «Спутник V». Анализы брали пять раз: непосредственно перед прививкой, через 21, 42, 120 и 180 дней после получения первой дозы вакцины. 

Оказалось, что количественные показатели антител IgG снижаются со временем, однако их нейтрализующая способность против исходного штамма SARS-CoV-2 и новых вариантов усиливаются спустя четыре месяца и сохраняется минимум полгода. Все это свидетельствует о постепенном «созревании» антител, считают исследователи.

По словам ученых, наибольшую нейтрализующую способность антитела после «Спутник V» продемонстрировали против вариантов бета («британский штамм») и гамма («бразильский штамм»).

«Наши наблюдения показывают, что защита повышается в течение шести месяцев после вакцинации, и это приводит к повышению эффективности антител», — сообщили ученые.

Ранее Минздрав РФ оценил эпидемиологическую эффективность вакцины  «Спутник V»против дельта-варианта составила 83,1%. Прививка российским препаратом снижает риск заражения в 6 раз.

Эффективность вакцины в предотвращении тяжелого течения и госпитализации эксперты Минздрава оценили в 94,37%, вероятность попасть в больницу снижаются в 18 раз. Разработчики «Спутник V», отметили, что эти показатели выше, чем у Moderna, предполагаемая эффективность которой против дельты составила 76%, и у Pfizer — 42%.



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