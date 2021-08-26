Глюк’OZA опубликовала снимок в бирюзовом монокини с обвисшей грудью

Глюк’OZA напомнила фанатам о последней неделе лета и опубликовала снимок в бирюзовом монокини. Некоторые подписчики раскритиковали певицу за обвисшую грудь на фото.

В подписи к публикации Глюк’OZA поинтересовалась у фанатов, все ли запланированные дела они успели сделать за лето, ведь до его конца осталась неделя. Некоторые подписчики стали делиться своими историями, другие похвалили артистку за подтянутую фигуру, а хейтеры принялись критиковать звезду за обвисшую грудь.

Певица редко отвечает на такие комментарии, ведь признавалась ранее, что безразлична к критике. Если же хейтеры слишком навязчивы, то Глюк’OZA советует им проконсультироваться у психиатра.