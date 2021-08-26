 

Эдуард Флеров рассказал, почему бросил 17-летнюю жену

26.08.2021, 13:14, Разное
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Эдуард Флеров стал гостем программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. В беседе с ведущим актер рассказал, почему бросил 17-летнюю жену.
Эдуард Флеров впервые стал отцом в 19-летнем возрасте. Сейчас актер признается, что этот шаг стал необдуманным, хотя и очень серьезным. На тот момент его жене было 17 лет, а отсутствие совместного жилья вынудило их жить отдельно. По этой причине отец мало проводил времени с наследником, а спустя время переехал от своих родителей в Санкт-Петербург, что еще больше отдалило мальчика от Флерова.

Спустя время супруги развелись, а инициатором стал актер, захотевший стать свободным. Позднее экс-супруга стала успешным риелтором, а Флеров даже обращался к ней за финансовой помощью из-за возникших долгов. В 90-е актер столкнулся с рядом трудностей, у него все валилось из рук и ничего не получалось. Он считает, что в тот период он просто бежал от самого себя.

Эдуард Флеров стал известен благодаря роли в сериалах «Меч» и «Меч-2». Сейчас он выступает на сцене МХАТа им. Горького, пишет «ГлобалМСК».



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