iPhone 13 подорожают из-за проблем с комплектующими

iPhone 13 подорожают и могут быть самыми дорогостоящими смартфонами от Apple. Причиной этого станут проблемы с комплектующими, особенно с процессором, производимым только одной компанией.

Пандемия коронавируса повлияла на все сферы жизни, в том числе, на производство и логистику технологий. При этом из-за повышения спроса на смартфоны, на рынке возник дефицит компонентов для них. Такая ситуация, уверены эксперты, отразится на стоимости iPhone 13, сделав его самым дорогим за всю историю компании Apple.

Уже сейчас динамика цен демонстрирует подорожание ноутбуков на 5 – 10 процентов от стоимости, которая отмечалась ранее. Примерно такой же показатель ожидают специалисты индустрии и от iPhone 13. В первую очередь, на стоимости отобразится положение с выпуском процессоров. Также недостает пока многих других комплектующих. Источники сообщают, что многие производители деталей уже подняли ценники на свои товары, и этот процесс пока продолжается.

Для iPhone используются однокристальные мобильные системы, которые создаёт только одна компания TSMC. Монопольное положение позволит ей запросить за свои продукты более существенную цену. Согласно инсайдам, это будет примерно на 20 процентов больше прошлогодней стоимости чипов. Вместе с остальными деталями, на которые тоже ожидается рост стоимости, в итоге за обладание iPhone 13 придется заплатить на 5 и более процентов. Напомним, официально аппараты представят уже в следующем месяце.

Источник: www.ixbt.com