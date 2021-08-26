 

iPhone 13 подорожают из-за проблем с комплектующими

26.08.2021, 13:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

iPhone 13 подорожают и могут быть самыми дорогостоящими смартфонами от Apple. Причиной этого станут проблемы с комплектующими, особенно с процессором, производимым только одной компанией.
Пандемия коронавируса повлияла на все сферы жизни, в том числе, на производство и логистику технологий. При этом из-за повышения спроса на смартфоны, на рынке возник дефицит компонентов для них. Такая ситуация, уверены эксперты, отразится на стоимости iPhone 13, сделав его самым дорогим за всю историю компании Apple.

Уже сейчас динамика цен демонстрирует подорожание ноутбуков на 5 – 10 процентов от стоимости, которая отмечалась ранее. Примерно такой же показатель ожидают специалисты индустрии и от iPhone 13. В первую очередь, на стоимости отобразится положение с выпуском процессоров. Также недостает пока многих других комплектующих. Источники сообщают, что многие производители деталей уже подняли ценники на свои товары, и этот процесс пока продолжается.

Для iPhone используются однокристальные мобильные системы, которые создаёт только одна компания TSMC. Монопольное положение позволит ей запросить за свои продукты более существенную цену. Согласно инсайдам, это будет примерно на 20 процентов больше прошлогодней стоимости чипов. Вместе с остальными деталями, на которые тоже ожидается рост стоимости, в итоге за обладание iPhone 13 придется заплатить на 5 и более процентов. Напомним, официально аппараты представят уже в следующем месяце.

Источник: www.ixbt.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.11 / Российские ученые научились распознавать коронавирус по коже

25.08 / Сити-менеджером первого города Минобороны в Сибири станет Илья Варламов

19.09 / Зачем Шойгу приезжал к Лукашенко: политолог назвал реальную причину

01.08 / Встреча

08.05 / Что ты наделал, Билл?! – Личное мнение

08.06 / Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC будет запущен сегодня в Индии

30.06 / Ученые заявили, что иммунитет к COVID-19 сохраняется более шести месяцев

19.11 / Наследные принципы

06.07 / Скандалы: Кипр проверит «золотые паспорта» братьев Ананьевых

02.05 / ЕС обвиняет Россию и Китай в распространении недоверия к западным вакцинам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика