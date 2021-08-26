 

Футбольные фанаты-неонацисты устроили драку под Минском

26.08.2021, 13:12, Новости дня
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Массовую драку неподалеку от Минска начали футбольные фанаты-неонацисты, в отношении них составили административные протоколы, сообщили в МВД Белоруссии.

Неподалеку от Минска в среду задержали более десяти футбольных фанатов, в том числе несовершеннолетних, они участвовали в массовой драке, передает РИА «Новости» со ссылкой на МВД страны.

«Зачинщиками договорной драки оказались фанаты-неонацисты… Установлено, что минчане в возрасте от 15 до 21 года прибыли в лесной массив возле поселка Сосны целенаправленно для участия в массовой драке. Об этом они договорились в закрытом чате», – указали в ведомстве.

С собой молодые люди взяли баллончики с перцовым газом, приспособления для нанесения телесных повреждений, средства для оказания медицинской помощи, а также предметы с символикой, признанной экстремистской.

Во время оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что организаторы драки – сторонники неонацистской идеологии. «За хулиганские действия в отношении лидеров и активных участников местных околофутбольных группировок составлены административные протоколы», – указали в МВД Белоруссии.

В июле в Калининграде полицейским пришлось вмешаться в конфликт между футбольными фанатами у одного из баров. Отмечалось, что конфликт произошел между футбольными фанатами «Зенита» и «Локомотива».



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