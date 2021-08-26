 

Кремль назвал дату приезда Путина на Дальний Восток

26.08.2021, 13:12, Новости дня
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Президент Владимир Путин начнет визит на Дальний Восток 1 сентября, он пообщается со школьниками, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Всероссийский детский центр «Океан» посетит президент. Все-таки начнется пребывание президента на Дальнем Востоке 1 сентября. И поэтому со школьниками, с детишками как раз 1 сентября в День знаний президент пообщается», – передает РИА «Новости».

Он добавил, что в программе поездки «будут также другие мероприятия, которые сейчас прорабатываются».



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