 

Сын актрисы Екатерины Васильевой сказал, в какой монастырь она уйдет

26.08.2021, 13:12, Новости дня
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Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Екатерина Васильева уйдет в Троице-Одигитриевский ставропигиальный женский монастырь, рассказал ее сын, настоятель храма Святителя Николая на Трех Горах протоиерей Димитрий Рощин.

Он подтвердил информацию, озвученную заслуженной артисткой РФ Марией Шукшиной о том, что Васильева приняла монашеский постриг. По его словам, она уйдет в Троице-Одигитриевский ставропигиальный женский монастырь, передает РИА «Новости».

Васильева родилась 15 августа 1945 года. Она играла в Театре им. Ермоловой, «Современнике», МХАТ, а также снималась в фильмах «Возвращение «Святого Луки», «Бумбараш», «Соломенная шляпка», «Обыкновенное чудо», «Пацаны», «Чародеи», «Экипаж» и многих других.



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