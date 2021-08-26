Сын актрисы Екатерины Васильевой сказал, в какой монастырь она уйдет

Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Екатерина Васильева уйдет в Троице-Одигитриевский ставропигиальный женский монастырь, рассказал ее сын, настоятель храма Святителя Николая на Трех Горах протоиерей Димитрий Рощин.

Он подтвердил информацию, озвученную заслуженной артисткой РФ Марией Шукшиной о том, что Васильева приняла монашеский постриг. По его словам, она уйдет в Троице-Одигитриевский ставропигиальный женский монастырь, передает РИА «Новости».

Васильева родилась 15 августа 1945 года. Она играла в Театре им. Ермоловой, «Современнике», МХАТ, а также снималась в фильмах «Возвращение «Святого Луки», «Бумбараш», «Соломенная шляпка», «Обыкновенное чудо», «Пацаны», «Чародеи», «Экипаж» и многих других.