 

Россиянам рассказали об изменении в правилах вступления в наследство

26.08.2021, 13:06, Разное
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В России в 2021 году изменились правила вступления в наследство. О них гражданам рассказал юрист Александр Заблоцкис.

Эксперт обратил внимание, что теперь на завещания и свидетельства о праве на наследство наносятся специальные QR-коды, которые трудно подделать. Это поможет защитить наследников от мошенничества. Кроме того, наследникам больше не нужно обращаться в банки и госучреждения за сведениями о банковских счетах или недополученной пенсии наследодателя – за них это сделает нотариус, сообщает телеканал “360”.



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