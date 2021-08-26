Россиянам рассказали об изменении в правилах вступления в наследство

В России в 2021 году изменились правила вступления в наследство. О них гражданам рассказал юрист Александр Заблоцкис.

Эксперт обратил внимание, что теперь на завещания и свидетельства о праве на наследство наносятся специальные QR-коды, которые трудно подделать. Это поможет защитить наследников от мошенничества. Кроме того, наследникам больше не нужно обращаться в банки и госучреждения за сведениями о банковских счетах или недополученной пенсии наследодателя – за них это сделает нотариус, сообщает телеканал “360”.