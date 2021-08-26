 

В Госдуме хотят изменить критерии нуждаемости граждан в пособиях

26.08.2021, 13:06, Разное
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Критерии оценки нуждаемости граждан в пособиях от государства необходимо изменить. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Бессараб пояснила, что цены на недвижимость и имущества разнятся от региона к региону: к примеру, квартира в столице стоит намного дороже, чем даже две аналогичных в посёлке на Севере России. Поэтому парламентарий считает необходимым создавать региональные комиссии для рассмотрения каждого случая в индивидуальном порядке, сообщает Ura.ru.



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