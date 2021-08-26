Мнение: Братья-талибы



– Братья-талибы, прекратите геноцид и убийства"

– Ну ладно, уговорили.

Братья-талибы

Во время онлайн-пресс-конференции Монсеф заявила: «Я хочу использовать эту возможность, чтобы поговорить с нашими братьями, талибами».

«Мы призываем вас обеспечить безопасный и гарантированный выезд любого человека из Афганистана. Мы призываем вас немедленно остановить насилие, геноцид, убийства женщин, разрушения инфраструктуры, в том числе исторических зданий», — сказала она.

Как уточняется, позднее Монсеф, которая родилась в Иране, а выросла в Афганистане, пояснила, что упоминание слова «братья» в отношении талибов «является культурным контекстом».

«Талибан» — это террористическая организация, но при этом они утверждают, что являются мусульманами», — отметила министр.

https://russian.rt.com/world/news/899603-kanada-minsitr-taliby – цинк

По этой логике у нее могут появится и братья-игиловцы. И братья-алькаидовцы. И братья-бокохарамовцы. И братья аль-шаббабовцы. Из-за культурного контекста конечно же.

Вообще, забавно наблюдать, как сам факт победы Талибана некоторым приходится мучительно встраивать в картину мира, чтобы уберечь оставшиеся шаблоны. Давненько так "международное сообщество" не унижали.

PS. Между тем, до окончания всей эпопеи с аэропортом Кабула осталось менее недели. Потом Талибан обещал атаковать тех иностранных военных, которые там останутся. США официально заявляют, что окончательно свалят 31 августа, но кулуарно продолжают торги с Талибаном, чтобы продлить сроки эвакуации еще на некоторое время, так как еще даже всех своих граждан вывезти не смогли. Про афганцев как бы речь уже не идет – всех желающих точно не вывезут, тем более, что доступ в аэропорт Кабула сейчас ограничен. Американцы заранее объявили, что обеспечивать периметр аэропорта после 31 августа не будут, так что локальный всплеск хаоса и трэша в первые дни сентября носит фактически программируемый характер.

PS2. Россия вчера буднично и без особой помпы вывезла желающих из Кабула своими бортами. Вывозили граждан РФ, Белоруссии и Украины (интересно, попали ли туда те заплутавшие украинские ЧВКшники, которым талибы предложили своим ходом валить в Пакистан) + в соседние государства Средней Азии доставили киргизов, таджиков и т.д. Каких-то серьезных проблем с талибами вроде как не было, Талибан продолжает заявлять, что Россия является практически дружественной страной, с которой талибы хотят выстраивать конструктивные отношения.

—