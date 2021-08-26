 

Мнение: Свобода Навального…

26.08.2021, 12:38, Разное
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New York Times опубликовал интервью с Алексеем Навальным, отбывающим наказание в ИК-2 Владимирской области. Издание пишет, что подготовило публикацию на основе 54 рукописных страниц, написанных Навальным в колонии и переданных через адвокатов на волю.

Прочитал интервью. Пересказывать не буду, но его стоит прочитать…. На русском языке интервью выложено,к примеру, вот здесь.

Из интервью Навального я понял главное – Алексея не сломали, он по-прежнему свободен.

В ноябре 2009 году, за два дня до того, как на моих руках защелкнули наручники и меня перепроводили в СИЗО, а оттуда в колонию, написал в ЖЖ: «…ни один суд в мире не может лишить меня свободы. Потому что лишение свободы – это не тюремные стены. Потому что свобода для меня – это внутренняя свобода, отнять которую никто не сможет».

Так оно и вышло. Даже в тюремной камере и бараке колонии я был свободнее многих, которые вроде бы и на свободе, но живут в застенках своих страхов, опутанных по рукам и ногам своими фобиями….

Вот и Алексей Навальный, судя по интервью New York Times, совершенно свободный человек. Системе не удалось лишить его внутренней свободы.

На снимке: граффити с Алексеем Навальным в Петербурге, которое  вскоре было закрашено сотрудниками ЖКХ. Фото: Иван Петров / ТАСС отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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