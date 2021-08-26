 

Subaru может возродить модель WRX в кузове универсал

26.08.2021, 12:26, Новости дня
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Японский автогигант Subaru намерен возродить легендарную модель Subaru WRX.

Вместе с тем новинка будет построена на платформе от Levorg. Предполагается, что автомобиль получит 2,4-литровый бензиновый двигатель с мощностью 290 л.с. Кроме того, выпуск модели универсала Levorg состоялся в 2020 году. Автомобиль доступен исключительно на японском рынке. Модель получила 1,8-литровый двигатель на 177 л.с. мощности.

В актуальном исполнении Subaru WRX вышла на рынок в 2014 году. Модель имеет ряд деталей, свойственных Impreza GJ. Вместе с тем автомобиль доступен и на российском рынке, где его стоимость достигает 3,46 миллиона рублей. Подробности о новом поколении пока удерживаются в тайне.



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