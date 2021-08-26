Changan представил новый кроссовер Uni-T

Известная китайская компания Changan презентовала новый кроссовер под названием Changan Uni-T 2022 модельного года.

Данный автомобиль получит стильную решетку радиатора с подсветкой, стильные колесные диски на 20 дюймов. В продажу кроссовер выйдет в новых оттенках кузова. Под капотом установили 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбиной на 188 л.с. мощности. Модель оснащается также семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Приобрести модель Changan Uni-T 2022 модельного года в базовой комплектации можно по цене 116 тысяч юаней, тогда как расширенное исполнение оценивается производителем в 133,8 тысяч юаней. Пока в компании не раскрывают сроки выхода кроссовера на российском рынке.