“Разорвал праздник”. 18-летний сын Осадчей спел с Каменских на дне рождения Горбунова
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“Илья разорвал праздник”, – подписала она ролик.
Скриншот: kosadcha / Instagram
Позже к сыну Осадчей присоединилась украинская певица Настя Каменских.
Скриншот: kosadcha / Instagram
Контекст:
Илья (2002) – первенец Осадчей. Его отец – бизнесмен Олег Полищук. В этом году Илья окончил школу.
В 2017 году ведущая вышла замуж за Горбунова. У пары есть сын Иван (2017). 19 августа 2021 у супругов родился второй сын. Имя для новорожденного родители еще не выбрали.
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