“Разорвал праздник”. 18-летний сын Осадчей спел с Каменских на дне рождения Горбунова

“Илья разорвал праздник”, – подписала она ролик.

Скриншот: kosadcha / Instagram

Позже к сыну Осадчей присоединилась украинская певица Настя Каменских.

Скриншот: kosadcha / Instagram

Контекст:

Илья (2002) – первенец Осадчей. Его отец – бизнесмен Олег Полищук. В этом году Илья окончил школу.

В 2017 году ведущая вышла замуж за Горбунова. У пары есть сын Иван (2017). 19 августа 2021 у супругов родился второй сын. Имя для новорожденного родители еще не выбрали.

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