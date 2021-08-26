 

“Разорвал праздник”. 18-летний сын Осадчей спел с Каменских на дне рождения Горбунова

26.08.2021, 12:24, Новости дня
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“Илья разорвал праздник”, – подписала она ролик.

Скриншот: kosadcha / Instagram

Позже к сыну Осадчей присоединилась украинская певица Настя Каменских. 

Скриншот: kosadcha / Instagram
Контекст:

Илья (2002) – первенец Осадчей. Его отец – бизнесмен Олег Полищук. В этом году Илья окончил школу.

В 2017 году ведущая вышла замуж за Горбунова. У пары есть сын Иван (2017). 19 августа 2021 у супругов родился второй сын. Имя для новорожденного родители еще не выбрали.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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