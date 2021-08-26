“Как в анекдоте – 50%. Или убьют, или не убьют”. Навальный дал интервью из колонии

По словам Навального, в колонии все организовано так, что он находится “под максимальным наблюдением 24 часа в сутки”.

При этом несколько часов в день занимает просмотр телевизора. “Главная часть программы превращения преступника в нормального гражданина – “патриотическое воспитание”. Мы смотрим фильмы о Великой отечественной войне. Или о том, как однажды, лет 40 назад, наши спортсмены разгромили американцев или канадцев”, – написал он. Политик отметил, что читать, писать или делать что-либо еще во время просмотра фильмов и передач запрещено. Если заключенный засыпает, охранники его будят.

Навальный оценил вероятность насильственной смерти в тюрьме в 50%. Он назвал президента РФ Владимира Путина психически нездоровым и отметил, что из-за этого прогнозировать действия власти невозможно.

“Ну, очевидно, ответ как в анекдоте – 50%. Или убьют, или не убьют. Давайте не забывать о том, что мы имеем дело с явно психически нездоровым человеком – Путиным. Патологическим лжецом с маниями величия и преследования… Об индикаторах того, снизился или вырос риск моего убийства, могу сказать одно: мои наблюдения свидетельствуют, что это невозможно прогнозировать по внешним признакам”, – сказал Навальный.

Он также рассказал, что раньше его колония в Покрове славилась избиениями, но сейчас этого нет. По его словам, теперь она специализируется на психологическом насилии – заключенные сталкиваются с бесконечными провокациями, чтобы власти получили повод возбудить против них новые уголовные дела.

“Не поддаваться на провокации — это главное, чему ты должен научиться здесь. Я вообще решил, что это будет для меня отличный христианский практикум”, – заявил политик.

На вопрос, попадались ли ему “интересные татуировки”, Навальный отметил, что журналисты, видимо, представляют себе его зону как “место, где татуированные качки с железными зубами устраивают ножевые бои за право занять лучшие нары у окна”.

“А представлять надо нечто вроде китайского трудового лагеря, где все ходят строем и все утыкано видеокамерами. Постоянный контроль, культ доносительства. Это “красная зона”, действительно одна из самых жестких, созданная для борьбы с “воровскими традициями” и арестантским укладом, который является основой жизни на “черных зонах”, – рассказал он.

Контекст:

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу “Ив Роше”, в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

С февраля он находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров.

После отравления Навального ряд западных стран, а также Евросоюз, ввели санкции против России.

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