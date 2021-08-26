“Как будто отличница прогуливает уроки с двоечником”. Богомолов поделился романтическим снимком с Собчак

“Жаркое лето 2021-го”, – написал он.

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Публикация от Konstantin Bogomolov (@konbog75)

“Как будто отличница прогуливает уроки с двоечником”, – прокомментировала подписчица pofig_u.

Контекст:

Константин Богомолов родился 23 июля 1975 года в Москве. Он театральный режиссер и поэт, художественный руководитель Театра на Малой Бронной.

Собчак и Богомолов поженились 13 сентября 2019 года. В день бракосочетания они катались по Москве на катафалке.

До брака с Собчак он был женат на актрисе Дарье Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. У них есть дочь Анна, которая родилась в 2010 году.

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