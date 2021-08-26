Эксперт оценила идею продления новогодних каникул для работающих пенсионеров

Если удлинить работающим пенсионерам новогодние каникулы, то это может показаться несправедливым и другим категориям граждан, поэтому пожилым россиянам стоит оказывать поддержку иным способом, сказала газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Елена Тополева-Солдунова, комментируя соответствующее предложение Госдумы.

В Госдуме один из депутатов Евгений Федоров выступил с инициативой сделать работающим пенсионерам более длительные новогодние каникулы. Так предлагается отпустить пожилых россиян, которые все еще работают, с 27 декабря 2021 до 9 января 2022.

«У нас действительно очень много работающих пенсионеров. Безусловно, это очень ценная категория населения, которые в силу возраста, может быть, имеют какие-то ограничения по здоровью, но это не единственная категория. Есть, например, работающие люди с инвалидностью, одинокие родители, которым важно с детьми побыть подольше. Можно найти еще много разных категорий, которым хорошо было бы как-то посодействовать и дать дополнительные выходные», – говорит Тополева-Солдунова.

Она отмечает, что данный вопрос в первую очередь нужно обсуждать именно с пенсионерами, потому что, возможно, им это вовсе и не нужно. Кроме того, член ОП полагает, что есть и другие более действенные методы помощи данной категории граждан. Например, возможно более актуальным было бы проиндексировать пенсионерам, имеющим доход ниже определенного уровня, пенсии.

«Да и не было раньше таких прецедентов, когда какой-то категории работающих удлиняли каникулы или праздники, такого я не припомню. Поэтому я не уверена, что это в принципе целесообразно именно таким образом поддерживать эти категории, потому что сейчас одним продлим, а другие начнут спрашивать, почему не они. Сложно будет, как мне кажется, определить, кому такую поддержку оказывать. Вряд ли нам стоит идти по этому пути», – заключила собеседник.

Ранее было принято решение объявить 31 декабря в 2021 году нерабочим для всех категорий россиян.