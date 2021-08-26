 

Hill – Трамп обвинил демократов в попытке отвлечь внимание от провалов Байдена

26.08.2021, 12:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Экс-президент США Дональд Трамп обвинил «левацкий» специальный комитет по расследованию штурма Капитолия в попытках отвлечь внимание американцев от «исторических и глобальных катастроф», возникших из-за провалов Джо Байдена и демократов, пишет The Hill. Он также добавил, что этот комитет, состоящий преимущественно из демократов, в очередной раз разоблачил себя как «однопартийное мошенничество».


Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил специальный комитет палаты представителей, расследующий нападение на Капитолий 6 января, в попытке отвлечь внимание американцев от «глобальных катастроф», возникших из-за провалов со стороны американского лидера Джо Байдена и демократов, пишет The Hill.

В заявлении, опубликованном через его комитет политических действий «Спасите Америку», Трамп выдвинул эти обвинения после того, как комитет в рамках проводимого им расследования запросил документы и переписку его администрации.

«Левацкий «специальный комитет» ещё раз разоблачил себя как однопартийное мошенничество и растрату долларов, уплаченных налогоплательщиками, из-за своего запроса, который по времени был подан так, чтобы отвлечь американцев от исторических и глобальных катастроф, вызванных неудачами Джо Байдена и демократов», — заявил Трамп.

Бывший президент далее заявил, что эта однопартийная инициатива будут реализовываться в ущерб «давно устоявшимся правовым принципам привилегий». При этом он добавил, что «привилегии исполнительной власти будут защищены».

«Привилегии исполнительной власти будут защищены не только за счёт моей администрации и патриотов, которые работали рядом со мной, но и за счёт офиса президента Соединённых Штатов и будущего нашей нации, — отметил Трамп. — У этих демократов есть только одна избитая уловка — политический театр, и их последний запрос только усиливает эту жалкую реальность».

Ранее в среду, как пишет The Hill, специальный комитет разослал письма в несколько ведомств, в том числе в ФБР, Министерство внутренней безопасности и Национальный архив, где хранятся записи Белого дома, пишет The Hill.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.08 / Добровинский подтвердил назначение Пашаева адвокатом Ефремова

31.07 / Нефтеперерабатывающий завод в Ираке подвергся ракетной атаке

11.08 / В посольстве Беларуси в Киеве заявили о “недружественных действиях Украины”

28.07 / Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с Днем крещения Руси

06.01 / Кабмин Украины усилил госконтроль над беспилотниками

07.11 / Ведущий Колтовой незадолго до гибели показал видео из самолета

02.11 / Рогозин отреагировал на критику Путина в адрес Роскосмоса

31.07 / Белоруссия передала Украине список задержанных россиян

13.05 / В Украине от коронавирусной инфекции привили более 900 тыс. человек

28.10 / Сахалинец три года снимал порно с дочерью и выкладывал видео в Сеть

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика