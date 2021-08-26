Le Monde – в Бразилии коренные жители вышли на массовую демонстрацию в защиту своих исконных земель

Коренные жители Бразилии провели крупнейшую акцию протеста перед зданием Верховного суда, отстаивая своё право на земли предков и защиту амазонских лесов, пишет Le Monde. Верховный суд в скором времени должен принять решение, попадают ли резервации индейцев под действие «временного положения», которое выгодно агробизнесу и компаниям по добыче полезных ископаемых.



Reuters

В среду, 25 августа, накануне долгожданного решения Верховного суда, около 6 тыс. коренных жителей Бразилии из 170 племён устроили в самом центре столицы демонстрацию в защиту права распоряжаться землями своих предков, пишет Le Monde. Согласно Ассоциации коренных народов Бразилии, которая организовала митинг, это самая масштабная акция протеста индейцев в истории страны.

Как рассказывает издание, с воскресенья напротив модернистских зданий президентского дворца, Верховного суда и парламента тысячи представителей автохтонного населения Бразилии разбили палаточные городки. Они поют и танцуют в своих традиционных одеждах с перьями в волосах, некоторые размахивают луком со стрелами. Протест проходит мирно под присмотром полиции: в июне на похожих митингах произошли столкновения, в результате которых три участника демонстрации и три полицейских получили ранения от стрел.

Начиная со среды в Верховном суде будет рассматривать «временное положение», по которому землёй предков признаются только те территории, где проживали коренные народы к моменту принятия конституции в 1988 году. Однако на протяжении истории страны, особенно во время военной диктатуры 1964-1985 годов, многие племена насильно переселяли. Теперь они вернулись на свои земли и требуют для них защитного статуса резерваций, против чего возражает влиятельное лобби агробизнеса.

В Верховном суде примут решение, распространяется ли «временное положение», способствующее вырубки лесов и незаконной разведке полезных ископаемых, на государственную резервацию в южном штате Санта-Катарина. Это дело станет прецедентом для других резерваций, которые на протяжении многих лет являются предметом споров. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что если Верховный суд не признает «временное положение», в стране начнётся «хаос». В свою очередь специальный докладчик ООН по правам коренного населения Франциско Кали Цай предупредил, что если Верховный суд примет это положение, оно «может узаконить применение насилия против коренных народов и обострить конфликты в амазонских лесах и других регионах».

Участники демонстрации протестуют в том числе против того, что они считают постоянным нарушением своих прав со времён прихода к власти ультраправого президента в январе 2019 года, пишет Le Monde. «Это правительство притесняет коренное население, — считает Сирата Патаксо, глава племени патаксо в штате Баия на северо-западе страны. — Сейчас всё человечество призывает к защите амазонских лесов, однако правительство хочет, чтобы наш лес, это лёгкое планеты, заменили поля сои и золотодобывающие рудники».