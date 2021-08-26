 

Больше 19,6 тысячи человек заболели ковидом в России за сутки

26.08.2021, 12:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

За минувшие сутки в России было официально зарегистрировано 19 630 человек, заразившихся ковидом. Чуть больше – 19 661 человек – успели за этот же срок выздороветь. Число летальных исходов оценивается в 820, пишет RT.

Больше всего новых заражений было зарегистрировано в Москве – 1712. На второй строчке антирейтинга расположился Санкт-Петербург, власти которого объявили о 1301 новых заболевших. Вслед Северной столице идет Московская область, где зарегистрировали 726 случаев коронавируса, передаёт телеканал “360”.

Таким образом, к 26 августа в России насчитывается 6 824 540 записей о заразившихся коронавирусной инфекцией людях. Выздороветь успели 6 092 818 из них. Число летальных исходов составляет 179 243, сообщает “Общественная служба новостей”.

Эксперты предупреждают, что с течением времени сам коронавирус может мутировать. Это, в свою очередь, может привести к тому, что ковид будет распространяться быстрее, либо же будет вызывать больше осложнений.

Таким образом, человечеству необходимо побороть болезнь как можно быстрее. И эффективный способ сделать это уже существует – тотальная вакцинация. Доступны прививки от коронавируса и в России, причем сделать их можно абсолютно бесплатно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.10 / «Макрон, ты враг всех мусульман»

08.08 / В Сети показали флагманский Honor Magic 3 со 100-кратным зумом и Snapdragon 888 Plus

15.08 / Актриса из “Холопа” Ольга Дибцева раскрыла имя дочери

29.04 / Ученые: За последние 20 лет на Земле значительно ускорилось таяние льда

03.06 / «Роскосмос» планирует создать многоразовую ракету для полетов к Луне

03.04 / Медики рассказали о полезных качествах витамина В11

16.03 / Раскрыты ранее неизвестные подробности свадьбы Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова

24.07 / Закрытие консульства Китая в Хьюстоне вызывает к жизни призрак новой Холодной войны

22.02 / Мнение: Дальше

29.10 / Российский медик назвал защищенные от коронавируса группы людей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика