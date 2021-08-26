Больше 19,6 тысячи человек заболели ковидом в России за сутки

За минувшие сутки в России было официально зарегистрировано 19 630 человек, заразившихся ковидом. Чуть больше – 19 661 человек – успели за этот же срок выздороветь. Число летальных исходов оценивается в 820, пишет RT.

Больше всего новых заражений было зарегистрировано в Москве – 1712. На второй строчке антирейтинга расположился Санкт-Петербург, власти которого объявили о 1301 новых заболевших. Вслед Северной столице идет Московская область, где зарегистрировали 726 случаев коронавируса, передаёт телеканал “360”.

Таким образом, к 26 августа в России насчитывается 6 824 540 записей о заразившихся коронавирусной инфекцией людях. Выздороветь успели 6 092 818 из них. Число летальных исходов составляет 179 243, сообщает “Общественная служба новостей”.

Эксперты предупреждают, что с течением времени сам коронавирус может мутировать. Это, в свою очередь, может привести к тому, что ковид будет распространяться быстрее, либо же будет вызывать больше осложнений.

Таким образом, человечеству необходимо побороть болезнь как можно быстрее. И эффективный способ сделать это уже существует – тотальная вакцинация. Доступны прививки от коронавируса и в России, причем сделать их можно абсолютно бесплатно.