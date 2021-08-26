 

Мнение: Как убийц евреев записали в “жертвы политического террора в СССР”

26.08.2021, 12:04, Разное
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Как убийц евреев записали в "жертвы политического террора в СССР"

Я не прошу обычно распространять, но сейчас попрошу. РАСТАЩИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, это как можно активнее, не поленитесь. Ей-богу, терпение лопается, глядя на всю эту…

Израильский историк Арон Шнеер обнаружил в базе данных «Жертвы политического террора в СССР» (создана обществом «Мемориал») соучастников убийств евреев (неужели такое возможно?!). Сначала нашел одного, офигел и написал об этом возмущенный пост. Получил пачку оскорблений (а как вы думали, Арон Ильич?), начал искать дальше, нашел еще несколько, написал еще один пост. "ЭТО НЕ ОДНА ОШИБКА И НЕ СЛУЧАЙНОСТЬ". Разумеется, это не ошибка. "Учителю" впаяли 20 лет каторжных работ по статье "измена родине" с отягчающей статьей Указа "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев…" "за совершение расправ и насилий над гражданским населением", а Мемориал записал его в "жертвы репрессий". С их точки зрения все правильно – ведь пострадавший убивал коммунистов (а не просто евреев).

Что же будет с историками, если они всерьез начнут проверять информацию от мемориалов-дудей-богуславских-катыноведов-лядовых-музеев гулага и пр.хр.? Волнуюсь за профессионалов.

Первый пост – в комментариях с откровенными оправданиями Мемориала и нацистских пособников и с аргументом "ну, ошибка же!" – маэстро Богуславский. Кто бы сомневался.

Второй пост – в комментариях беснуется с оскорблениями "уважаемый катыновед" Сергей Романов. Насмердит на польскую медальку.

https://www.facebook.com/aron.shneyer – страничка израильского историка Шнеера.

(с) Егор Иванов

https://www.youtube.com/channel/UC3VDbjQ1hnY4zSRHgAfAK-A/community?lb=Ugy-lnWlZvbMflsnlbl4AaABCQ – цинк

Тема конечно очень нажористая. Распространение этой информации привествуется. Педофилов из "Мемориала" (в обычном и историческом смысле этого слова) надо выводить на чистую воду.

"Мемориал" должен быть запрещен на территории РФ.

Плюс свежий выпуск "Плохого сигнала" о том, как манипулируют фактами (или попросту выдумывают их) при рассмотрении вопроса сталинских репрессий.

Источник: Colonel Cassad



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