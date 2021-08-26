Зои Кравиц развелась с мужем и снова провела время с Ченнингом Татумом

Согласно сообщениям западных СМИ, решение о расторжении брака Зои Кравиц и Карла Глусмана, подписанное судьей, было вынесено судом Нью-Йорка во вторник. Зои подала на развод с мужем 23 декабря прошлого года, спустя полтора года после тайной свадьбы в парижском доме знаменитого отца актрисы – музыканта Ленни Кравица. На звездной свадьбе и на традиционной предсвадебной вечеринке в парижском ресторане присутствовали такие звезды как Риз Уизерспун, Дензел Вашингтон, Крис Пайн и Лора Дерн, другие коллеги актрисы по сериалу “Большая маленькая ложь” и многие звезды шоу-бизнеса.

Зом Кравич и Карл Глусман накануне своей свадьбы, 2019 год

Новость об официальном разводе появилась на фоне слухов о новом романе 32-летней Зои. С середины августа мисс Кравиц попадается папарацци исключительно в компании своей коллеги, 41-летнего актера Ченнинга Татума. Молодые люди, которые познакомились на съемках режиссерского дебюта Зои Кравиц Pussy Island, много времени проводят вместе. Однако последние встречи Зои и Ченнинга трудно назвать деловыми.

Сначала их увидели на велопрогулке по Нью-Йорку, на следующий день Ченнинг снова катал Зои на своем велосипеде, а в минувший понедельник актеры были замечены на выходе из супермаркета. Ченнинг катил тележку с предметами первой необходимости, а Зои шла рядом с букетами гвоздик. Актеры пока не комментируют, романтические или дружеские отношения между ними. Но в любом случае, сейчас они оба свободны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Page Six (@pagesix)

Напомним, что в январе прошлого года после девяти лет брака и полутора лет бракоразводного процесса Ченниг Татум и Дженна Дьюэнн официально перестали быть мужем и женой. Официальный статус холостяков экс-супруги получили после того, как смогли договориться об опеке над дочерью Эверли. Сейчас девочке 8 лет и знаменитый отец видится с ней по строгому расписанию. Актер какое-то время встречался с певицей Джесси Джей, но отношения пары закончились еще в прошлом году.