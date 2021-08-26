В Минздраве рассказали, как Украина готовится к новой волне COVID-19

Кузин отметил, что в Украине подготовлено 256 больниц, оказывающих специализированную помощь при COVID-19.

“Они распределены на учреждения различных волн реагирования. Мощность насчитывает почти 39 тыс. койко-мест, из них 96% обеспечены кислородом. Кроме того, в областях закупили и получили 14 790 кислородных концентраторов, 161 компьютерный томограф и 148 рентген-аппаратов”, – говорится в сообщении.

Также Польша передала Украине гуманитарную помощь, в частности – кислородные концентраторы, кардиомониторы, пульсоксиметры, медицинские перчатки, маски и другое.

Кроме этого, в стране сформирован запас тестов на более 2 млн исследований и 2,3 млн экспресс-тестов на антиген.

“В сентябре ожидается поставка реагентов для проведения 4 млн ПЦР-исследований и 2,8 млн быстрых тестов на определение антигена. Была также обновлена система отслеживания контактных лиц, благодаря чему она стала гораздо оперативнее”, – заявил главный санврач.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1931310993698663

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

ВОЗ предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта” становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным организации, этот штамм зафиксировали уже в 148 странах.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 20 августа, подтвердили 520 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа Ляшко. Самый большой рост случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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