Гройсман показал домашнюю идиллию и засветил интерьер своего дома
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Гройсман позирует на фото в костюме и туфлях, отвернувшись от объектива камеры.
“Пришел домой – а тут идиллия”, – подписал он снимок.
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Контекст:
Гройсман возглавлял правительство Украины с 14 апреля 2016 года по 29 августа 2019-го. Гройсман женат. Вместе с женой Еленой воспитывает дочерей Юлию и Кристину, а также сына Давида.
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