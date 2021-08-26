Врач назвала участившиеся симптомы коронавируса

Врач-инфекционист Оксана Станевич назвала участившиеся симптомы коронавируса. По ее словам, из-за новых штаммов COVID-19 в клинической картине все чаще стали появляться признаки гастроэнтерита – рвота, тошнота, боли в животе и диарея.

Зачастую пациенты сообщают, что вышеуказанные симптомы появляются в самом начале заболевания. Однако в тот момент люди списывают это на кишечную инфекцию, поэтому лечатся неправильно. В результате теряется время, а также наблюдается потеря жидкости и электролитов, поэтому в больницу пациенты попадают обезвоженными. Ситуация усугубляется в жаркую погоду, ведь появляются признаки острого поражения почек, что вызвано обезвоживанием организма после рвоты и диареи.

По словам Станевич, у пациентов, принимавших противовирусные препараты, помимо почек страдала и печень, о чем говорили анализы с повышенными печеночными пробами, а также цитолитический синдром. Врач рекомендует обращаться в больницу при любых признаках ухудшения самочувствия, чтобы определить причину и начать правильное и своевременное лечение.

Источник: lenta.ru