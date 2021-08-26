Диетолог назвала улучшающие работу мозга продукты

Эксперт-диетолог Маргарита Макуха назвала улучшающие работу мозга продукты. Исследование проводилось сервисами «СберЗдоровье» и «СберМаркет».

Участвующая в исследовании Макуха отметила, что полезными станут орехи, жирная рыба, куркума и различные овощи. Специалист добавила, что нейроны в головном мозге нуждаются в определенном количестве полезных веществ, а во время повышенной мозговой активности потребность увеличивается. Чтобы мозговая деятельность была здоровой, в рационе должны присутствовать полиненасыщенные жиры. Ими богата морская рыба, орехи и растительные масла. Улучшить память, концентрацию внимания и повысить работоспособность главного органа нервной системы помогут цинк, магний и селен, которые содержатся в бананах и шоколаде. Полезными являются и витамины группы В, предотвращающие негативные последствия во время стрессовых реакций и депрессии, а также принимающие участие в биохимических процессах. Для насыщения организма такими витаминами следует употреблять овощи, куркуму и чернику. В рационе должно быть молоко и морепродукты, так как они содержат витамин D.

Также в исследовании была определена стоимость корзины с необходимыми для этого продуктами. Она составит для жителей столицы 1821 рубль, а для других регионов – немного меньше.

Источник: ria.ru