 

Российские СПРН «Воронеж» решили модернизировать до «Яхромы»

26.08.2021, 11:24, Новости дня
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Радиолокационные станции российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) типа «Воронеж» планируется модернизировать до уровня новейшей станции «Яхрома», сообщил гендиректор концерна «РТИ системы» Юрий Аношко.

«Все новые достижения, которые получаем на новой станции, мы используем при модернизации уже существующих. В период модернизации мы их тоже будем доводить до этого уровня», – передает РИА «Новости» слова Аношко на форуме «Армия-2021».

Он отметил, что станции «Яхрома» «будут обладать большей помехоустойчивостью и пропускной способностью». «Кроме того, уже в ходе их создания будет реализована технология автоматизированной системы цифрового двойника, позволяющая отслеживать состояние РЛС», – отметил специалист.

Гендиректор добавил, что автоматизация «Яхромы» предполагает упрощение эксплуатации станции. «Боевой расчет «Яхромы» будет меньше, чем на «Воронежах», – отметил Аношко.

В декабре 2020 года во время итоговой коллегии военного ведомства министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что строительство новейшей радиолокационной станции «Яхрома» в Севастополе начнется в 2021 году. Станция войдет в Систему предупреждения о ракетном нападении. Основное назначение системы – в максимально короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории РФ или ее союзников.

Источник в ОПК сообщал, что новейшая РЛС «Яхрома» будет работать в четырех диапазонах с обзором в 270 градусов.

Также сообщалось, что новые загоризонтные радиолокационные станции (РЛС), обеспечивающие обнаружение воздушных целей за тысячи километров от границ России, планируется поставить на юге и востоке страны. 

Напомним, в феврале в Крыму начали подготовку к установке новейшей РЛС «Яхрома».



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