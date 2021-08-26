France 2 – на севере Марселя точки продажи наркотиков контролируют беспризорные подростки

В северных кварталах Марселя продавцы наркотиков используют несовершеннолетних иммигрантов, живущих без семьи и документов, для наблюдения за точкой сбыта и предупреждения о полицейских рейдах, рассказывает France 2. Согласно французскому законодательству, этих подростков нельзя привлечь к уголовной ответственности или отправить на родину, однако они всё чаще оказываются жертвами разборок между различными группами наркоторговцев.

Спустя шесть дней после убийства 14-летнего подростка из оружия армейского образца в микрорайоне Ле-Мароннье ничего не поменялось. Нас встречают подростки, которые контролируют точку сбыта наркотиков и все подъезды к микрорайону. Они установили заграждения и блокпосты.

Наше присутствие сразу же замечают дозорные.

ДОЗОРНЫЙ: Я позвоню управляющему. Если он скажет «да», ты войдёшь, если «нет»… извини.

Нам не разрешили идти дальше, но мы смогли поговорить с подростками, которые знали погибшего.

ЖУРНАЛИСТ: Вы его хорошо знали?

ПОДРОСТОК-1: Он жил здесь.

ЖУРНАЛИСТ: Там?

ПОДРОСТОК-1: Да. А умер здесь. Он работал с нами.

ЖУРНАЛИСТ: Кстати, а сколько тебе лет? Тебе тоже 14 лет или…

ПОДРОСТОК-1: Нет, мне 15.

ЖУРНАЛИСТ: 15?

Жители микрорайна, которых они знают, могут проезжать, а для других ставят проволочный забор и проверяют удостоверения личности. Их работа состоит в том, чтобы всё контролировать, а также предупреждать о приезде полицейского патруля. За это их ежедневно вознаграждают.

ПОДРОСТОК-2: Я здесь долго, мне платят 200 евро. Новеньким платят 120 евро в день.

ЖУРНАЛИСТ: А вы не боитесь после того, что здесь произошло?

ПОДРОСТОК-2: Нет, это ерунда. Мы наблюдаем и если видим странную машину или огромный скутер, то убегаем.

Этот подросток рассказал нам, что живёт один в доме — его родители остались в Алжире. Одинокие дети без семьи, бросившие школу, — как заверил нас этот полицейский, именно таких разыскивают торговцы наркотиками.

РУДИ МАННА, секретарь альянса полицейских в департаменте Буш-дю-Рон: Потому что они знают, что с точки зрения закона мы их (подростков. — ИноТВ) не сможем привлечь к ответственности: большинству из них 16 лет, и это означает, что они не попадут в тюрьму на 14-15 лет, их просто задерживают за наблюдение за наркотрафиком, их очень редко преследуют в судебном порядке. Кроме того, молодой парень — это парень без документов, который приехал из-за границы. Понятно, что это идеальный кандидат, потому что, во-первых, его не будут преследовать, и во-вторых, его не отправят обратно.

С начала года в Марселе во время разборок (наркоторговцев. — ИноТВ) были убиты 15 человек, в том числе двое несовершеннолетних. По словам полицейских, за последние годы увеличилось число несовершеннолетних с пулевыми ранениями, хотя Министерство внутренних дел не приводит никаких официальных цифр. По словам этого специалиста по северным кварталам города, вовлечение подростков в сети наркотрафика главным образом связанно с социальной нестабильностью.

КСАВЬЕ МОННЬЕ, журналист и автор книги «Новые крёстные отцы Марселя»: Почему в этой торговле наркотиками всё больше молодёжи? Просто потому, что эти кварталы погрязли в бедности. Когда несовершеннолетний парень выходит по утрам из дома, спускается по лестнице и хочет выйти за пределы своего микрорайона, что он в первую очередь видит? Дилеров, у которых много денег.

Сейчас в северных кварталах Марселя точка сбыта наркотиков ежедневно приносит от 30 до 60 тыс. евро. Такой наркотрафик обеспечивает средства к существованию целым семьям. Именно с такой подпольной экономией борется сейчас правительство.

Дата выхода в эфир 24 августа 2021 года.