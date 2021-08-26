 

Врач перечислила самые тяжелые последствия коронавируса

26.08.2021, 11:18, Разное
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Коронавирусная инфекция COVID-19 может вызывать осложнения в самых разных органах и системах организма. Самые тяжёлые из них перечислила врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова.

Белякова заявила, что наиболее распространённым последствием ковида является ухудшение памяти и снижение умственных способностей в целом. Кроме того, у некоторых пациентов начинают выпадать волосы, появляется боль в суставах и повышается свёртываемость крови. По словам эксперта, вирус также поражает сосуды, что повышает риск инсультов и инфарктов, сообщает “Радио 1”.



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