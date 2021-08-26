Бывшим президентам России разрешат ездить по встречной полосе и парковаться на местах для инвалидов

Госдума рассматривает поправки в Транспортный кодекс, которые расширят права лиц, избранных президентами РФ, на дороге. В частности, им разрешат ездить по встречной полосе, пересекать двойную сплошную, парковаться на местах для инвалидов и не уступать дорогу машинам скорой помощи.

Инициатива законопроекта исходит от Совбеза, члены которого призвали руководство ГИБДД внимательнее отнестись к правам бывших президентов, поскольку «их число в России может удвоиться». Сегодня привилегиями на дороге смогут пользоваться только лица, избранные на всенародных выборах и полностью отработавшие в качестве президента РФ хотя бы один срок. Для маркировки автомобилей с бывшими президентами будет введён специальный опознавательный знак, на обслуживание которого из бюджета бывшие президенты будут получать 229 тыс. рублей.

«Нужно понимать специфику работы президента России. У тебя всё время водители, ты ездишь по оцепленным дорогам и только в кортеже, либо вообще перемещаешься на вертолёте. В такой ситуации очень легко отвыкнуть от руля и разучиться водить. И если человек, за время управления государством забывший, что такое двойная сплошная, случайно её пересечёт, то к этому нужно отнестись снисходительно. Мы разрабатываем такой пакет законов, который сделает эту снисходительность обязательной для всех сотрудников ГИБДД», – заявил депутат Сергей Моховиков.

В настоящее время единственным бенефициаром принятых поправок является замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

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