Мнение: Музей Войска Польского в России

Вчера на конференции по информационно-психологической войне было примечательное выступление отставного польского офицера Ежи Тыца, который руководит организацией "Курск", занимающейся сбережением советских памятников и захоронений красноармейцев погибших при освобождении Польши. Этой деятельностью он занимается очень давно и ее конечно же можно оценивать строго позитивно, особенно в свете текущих польских реалий.

Ну так вот, товарищ Ежи Туц предлагает открыть на территории Рязанской области музей посвященный Войску Польскому, в том самом месте где в 1943-м году была сформирована 1-я пехотная дивизия Войска Польского. Дивизия была создана по распоряжению товарища Сталина и воевала вплоть до конца Великой Отечественной Войны, дойдя в том числе и до Берлина. Сама дивизия служит напоминанием о правильных поляках, которые были нашими союзниками по Организации Варшавского Договора и которые воевали вместе с нами против нацистов. Само собой, в современной Польше их не очень любят, так как героизации там теперь достойны только те, кого поддерживали США и Британская Империя. Или даже те, кто пособничал нацистам. Этих же людей старательно вымарывают из истории. Так как их вооружал и снабжал "кровавый Сталин" и "ужасный СССР".

Собственно, идея музея – напомнить об этих людях и о том, что мы и поляки при адекватных руководителях можем быть в том числе братьями по оружию и союзниками, что уже позабылось за 30 лет после развала СССР. В музее можно будет не только вспомнить отдельных лиц, но и совместные операции, где поляки из 1-й дивизии сражались бок о бок с частями Красной Армии.

В целом, годная идея, которая конечно же изрядно подпалит пятые точки у польских русофобов. Что ценно, предложение исходит с польской стороны. Я бы ожидал, что давление на "Курск" и товарища Тыца в самой Польше будет усиливаться.

МО РФ активно занимается этой идеей и готово оказать содействие в ее реализации. Считаю, что министерство обороны должно и далее поддерживать проекты такого рода.

Также Тыц предлагает организовать в Россию визит ветеранов этой дивизии (их еще осталось в живых несколько человек), что также можно только приветствовать.

Товарищу Ежи Тыцу, большое спасибо за его деятельность и его инициативы.

Надеюсь, что при поддержке наших военных все это будет реализовано.

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